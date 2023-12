Les ateliers autour du chien La Celle-Dunoise, 14 janvier 2024, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14

fin : 2024-01-14

Journée de formation Médical Training pour chien, entrainez vos chiens à coopérer pour la réalisation des soins quotidiens et vétérinaires.

Inscriptions, renseignements, programme, modalités : ateliers.chiens@paradisdepablo.fr ou 06 88 95 48 48..

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays Dunois