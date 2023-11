AïAme Spectacle clown La Celle-Dunoise, 16 décembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

De l’épineuse question de l’existence de l’âme

De et par Camille, clowne métaphysique

Création 2022 – tout public à partir de 12 ans, 60 min – participation libre – Réservation plus que conseillée.

Salle des Loisirs

AïAme, c’est une clowne qui trouve la vie plate. Contrairement à l’Univers qui, lui, gonfle tout le temps, comme une brioche géante. Hypothèse: si son âme imite l’Univers, ça devrait aller mieux… C’est pas gagné d’avance vu qu’elle est invisible, l’âme. Et qu’elle n’a pas l’éternité devant elle, la clowne.

AïAme, un solo qui questionne notre condition mortelle et notre dimension spirituelle à travers le regard d’une clowne versée en astrophysique….un spectacle dédié à tou.te.s les mortel.le.s!.

On the thorny question of the existence of the soul

By and about Camille, metaphysical clown

Creation 2022 ? for audiences aged 12 and over, 60 min ? free admission ? Reservations highly recommended.

Salle des Loisirs

AïAme is a clown who finds life flat. Unlike the Universe, which is always expanding, like a giant brioche. Hypothesis: if her soul imitates the Universe, things should be better? It’s not a foregone conclusion, given that the soul is invisible. And the clown doesn’t have eternity ahead of her.

AïAme, a solo that questions our mortal condition and our spiritual dimension through the eyes of a clown versed in astrophysics? a show dedicated to all mortals!

Sobre la espinosa cuestión de la existencia del alma

Por y sobre Camille, payaso metafísico

Creación 2022 ? para todos los públicos a partir de 12 años, 60 min ? entrada gratuita ? Se recomienda reservar.

Sala de Diversiones

AïAme es un payaso al que la vida le parece plana. A diferencia del Universo, que siempre está en expansión, como un brioche gigante. Hipótesis: si su alma imita al Universo, las cosas deberían ir mejor.. No es una conclusión inevitable, dado que el alma es invisible. Y el payaso no tiene la eternidad por delante.

AïAme, un solo que cuestiona nuestra condición mortal y nuestra dimensión espiritual a través de los ojos de un payaso versado en astrofísica… ¡un espectáculo dedicado a todos los mortales!

Die schwierige Frage nach der Existenz der Seele

Von und mit Camille, einer metaphysischen Clownin

Uraufführung 2022 ? für alle Zuschauer ab 12 Jahren, 60 Min. ? freie Teilnahme ? Reservierung mehr als ratsam.

Saal der Freizeit

AïAme ist eine Clownin, die das Leben flach findet. Im Gegensatz zum Universum, das sich ständig aufbläht, wie ein riesiges Brötchen. Hypothese: Wenn ihre Seele das Universum nachahmt, wird alles besser? Das ist nicht so einfach, denn die Seele ist unsichtbar. Und sie hat nicht ewig Zeit, die Clownin.

AïAme, ein Solo, das unsere Sterblichkeit und unsere spirituelle Dimension aus der Sicht einer Clownin mit astrophysikalischen Kenntnissen hinterfragt… eine Show, die allen Sterblichen gewidmet ist!

