Atelier clown avec Camille La Celle-Dunoise, 16 décembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

La compagnie Dzaar se prépare à venir en résidence sur le territoire entre Février et Avril 2024. Son projet mêle création sonore, danse et clown.Elle veut y interroger la violence faite au Vivant dans notre société et ce qu’on peut mettre dans la balance pour rétablir un équilibre. Son projet implique un recueil de témoignages. Elle envisage de récolter ces témoignages au cours d’ateliers qu’elle proposera durant ses séjours. L’atelier proposé le 16 décembre est une introduction aux ateliers qui suivront. Il n’implique pas de s’engager pour la suite et n’est pas une condition sinequanone pour participer à ceux qui viendront. C’est une proposition de trois heures pour vivre plus fort ce qui nous lie: ce qui nous lie à nous-même, aux autres, à notre environnement. Un moment pour explorer ces liens avec le corps, la voix, les mots, le jeu. Un moment-cadeau!

Tout public, max 10 personnes.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:30:00. EUR.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Dzaar company is preparing for a residency in the region between February and April 2024. Their project combines sound creation, dance and clowning, and aims to question the violence inflicted on living beings in our society, and what we can do to restore balance. Her project involves collecting testimonies. She plans to collect these testimonies during workshops she will be offering during her stays. The workshop on December 16 is an introduction to the workshops that will follow. It does not imply any commitment to the workshops that will follow, nor is it a prerequisite for participation. It’s a three-hour opportunity to experience what binds us: to ourselves, to others, to our environment. A moment to explore these links with body, voice, words and play. A moment that’s a gift!

All audiences, max 10 people

La compañía Dzaar prepara una residencia en la región entre febrero y abril de 2024. Su proyecto combina creación sonora, danza y clown, y pretende explorar la violencia que se ejerce sobre la vida en nuestra sociedad y lo que podemos hacer para restablecer el equilibrio. Su proyecto consiste en recoger testimonios. Tiene previsto recoger estos testimonios en talleres que ofrecerá durante sus visitas. El taller del 16 de diciembre es una introducción a los talleres siguientes. No implica ningún compromiso por su parte, ni es condición sine quanone para participar en futuros talleres. Es una oportunidad de tres horas para experimentar más plenamente lo que nos une: lo que nos une a nosotros mismos, a los demás, a nuestro entorno. Un tiempo para explorar estos vínculos a través del cuerpo, la voz, las palabras y el juego. ¡Un momento para un regalo!

Todas las edades, máx. 10 personas

Die Kompanie Dzaar bereitet sich darauf vor, zwischen Februar und April 2024 in der Region zu residieren. In ihrem Projekt, das Klang, Tanz und Clownerie miteinander verbindet, geht es um die Gewalt, die dem Leben in unserer Gesellschaft angetan wird, und darum, was man in die Waagschale werfen kann, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ihr Projekt beinhaltet eine Sammlung von Zeugenaussagen. Sie plant, diese Aussagen im Rahmen von Workshops zu sammeln, die sie während ihrer Aufenthalte anbieten wird. Der Workshop, der am 16. Dezember angeboten wird, ist eine Einführung in die folgenden Workshops. Er bedeutet nicht, dass Sie sich für die folgenden Workshops verpflichten müssen, und ist keine Voraussetzung für die Teilnahme an den kommenden Workshops. Es ist ein dreistündiges Angebot, um das, was uns verbindet, stärker zu erleben: das, was uns mit uns selbst, mit anderen und mit unserer Umwelt verbindet. Eine Zeit, um diese Verbindungen mit dem Körper, der Stimme, den Worten und dem Spiel zu erforschen. Ein Moment als Geschenk!

Für alle Altersgruppen, max. 10 Personen

