La Racontée de Murielle La Celle-Dunoise, 30 septembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Soirée contes : Dame Nature contée… entre Terre et Ciel, Eau et Plante

Avec la tisseuse d’histoires Murielle Richer

Participation libre et consciente

« Depuis la nuit des Temps,

Dame Nature est inspirante, envoûtante, fascinante,

Sauvage au delà de nos ravages

Enchanteresse, toute en tendresse…

Chut… ouvrons cœurs et oreilles

Face à ses Merveilles !!

Des contes plein d’universalité

seront ses serviteurs dans cette soirée «.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 20:00:00

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Storytelling evening : Tales of Mother Nature? between Earth and Sky, Water and Plants

With story weaver Murielle Richer

Free and conscious participation

« Since the dawn of time,

Mother Nature has been inspiring, bewitching and fascinating,

Wild beyond our ravages

Enchanting and tender?

Hush? let’s open our hearts and ears

Before her wonders!

Tales full of universality

will be her servants for this evening

Noche de cuentos : Cuentos de la Madre Naturaleza… entre la Tierra y el Cielo, el Agua y las Plantas

Con la tejedora de cuentos Murielle Richer

Participación libre y consciente

« Desde la noche de los tiempos

La Madre Naturaleza ha sido inspiradora, hechizante y fascinante,

Salvaje más allá de nuestros sueños más salvajes

Encantadora, llena de ternura..

Silencio… abramos nuestros corazones y oídos

¡ante sus maravillas!

Cuentos llenos de universalidad

serán sus sirvientes en esta velada

Abend der Märchen : Mutter Natur im Märchen? zwischen Erde und Himmel, Wasser und Pflanze

Mit der Geschichtenweberin Murielle Richer

Freie und bewusste Teilnahme

« Seit Anbeginn der Zeit,

Mutter Natur ist inspirierend, betörend, faszinierend,

Wild, jenseits unserer Verwüstungen

Bezaubernd, voller Zärtlichkeit?

Pssst! Öffnen wir unsere Herzen und Ohren!

Wir haben die Augen offen für ihre Wunder!

Märchen voller Universalität

sind ihre Diener an diesem Abend

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Pays Dunois