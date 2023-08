Conférence « Le viaduc de la Trade » La Celle-Dunoise, 29 septembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Dans le cadre de l’exposition « Images et imaginaires des ponts », conférence par Michèle Parouty « Le viaduc de la Tarde, histoire de la maquette exposée à la grande Exposition Universelle de 1889 » à la salle des loisirs à 20h30.

Participation libre.

Rens 06 74 02 04 92.

2023-09-29

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



As part of the « Images et imaginaires des ponts » exhibition, lecture by Michèle Parouty « Le viaduc de la Tarde, histoire de la maquette exposée à la grande Exposition Universelle de 1889 » at the Salle des Loisirs at 8:30pm.

Free admission.

Rens 06 74 02 04 92

En el marco de la exposición « Images et imaginaires des ponts », conferencia de Michèle Parouty « Le viaduc de la Tarde, histoire de la maquette exposée à la grande Exposition Universelle de 1889 » en la Salle des Loisirs a las 20:30 h.

Entrada gratuita.

Información 06 74 02 04 92

Im Rahmen der Ausstellung « Images et imaginaires des ponts », Vortrag von Michèle Parouty « Le viaduc de la Tarde, histoire de la maquette exposée à la grande Exposition Universelle de 1889 » im Salle des Loisirs um 20:30 Uhr.

Teilnahme an der Veranstaltung frei.

Rens 06 74 02 04 92

