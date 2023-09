Soirée Créole La Celle-Dunoise, 23 septembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Soirée Créole

Avec le Groupe Créol’Océan – Salle des loisirs

Soirée : 25€ (avec une boisson), 15€ (enfant): réservation indispensable avant le 15 septembre

Bal seul à partir de 21h : 10€ /8€ (adhérent et enfant).

2023-09-23 fin : 2023-09-23 22:00:00. EUR.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creole Evening

With Groupe Créol?Océan ? Salle des loisirs

Evening: 25? (with a drink), 15? (children): booking essential before September 15

Ball only from 9pm: 10? /8? (members and children)

Noche criolla

Con el Grupo Créol’Océan ? Sala de ocio

Velada: 25 euros (con bebida), 15 euros (niños): imprescindible reservar antes del 15 de septiembre

Sólo baile a partir de las 21:00: 10? /8? (socios y niños)

Kreolischer Abend

Mit der Gruppe Créol?Océan ? Freizeitraum

Abend: 25? (mit einem Getränk), 15? (Kinder): Reservierung vor dem 15. September erforderlich

Tanz ab 21 Uhr: 10 / 8 (Mitglieder und Kinder)

