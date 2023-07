Exposition » Images et imaginaires des ponts » La Celle-Dunoise Catégories d’Évènement: Creuse

La Celle-Dunoise Exposition » Images et imaginaires des ponts » La Celle-Dunoise, 16 septembre 2023, La Celle-Dunoise. La Celle-Dunoise,Creuse Exposition « Images et imaginaires des ponts »

Première présentation

Du 16 septembre au 15 octobre 2023

Base Sports Nature

Rue des Pradelles à la Celle Dunoise

Rens 06 74 02 04 92.

2023-09-16 fin : 2023-10-15



Images et imaginaires des ponts » exhibition

First presentation

September 16 to October 15, 2023

Base Sports Nature

Rue des Pradelles, La Celle Dunoise

Rens 06 74 02 04 92 Exposición « Images et imaginaires des ponts

Primera presentación

Del 16 de septiembre al 15 de octubre de 2023

Base Sports Nature

Rue des Pradelles, La Celle Dunoise

Información 06 74 02 04 92 Ausstellung « Bilder und Vorstellungen von Brücken »

Erste Präsentation

Vom 16. September bis zum 15. Oktober 2023

Base Sports Nature

Rue des Pradelles in La Celle Dunoise

