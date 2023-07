Le bocage et ses richesses La Celle-Dunoise, 3 août 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Retrouvez Florentin BRARD qui vous fera (re)découvrir le bocage Creusois et ses richesses !

Renseignements et inscriptions au 06 61 98 04 80 Nombre limité à 25 personnes

RDV base sport nature de la Celle Dunoise

3 € par personne (gratuit moins de 12 ans).

2023-08-03 fin : 2023-08-03 12:00:00. EUR.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Join Florentin BRARD as he (re)introduces you to the Creuse bocage and its riches!

Information and registration: 06 61 98 04 80 Number limited to 25 people

RDV base sport nature de la Celle Dunoise

3? per person (free under 12)

Únase a Florentin BRARD para (re)descubrir el bocage de Creuse y todas sus riquezas

Información y reservas en el 06 61 98 04 80 Número limitado a 25 personas

Punto de encuentro en la Base Sport Nature de la Celle Dunoise

3? por persona (gratis para los menores de 12 años)

Treffen Sie Florentin BRARD, der Ihnen die Bocage Creusois und ihre Reichtümer (wieder) näher bringen wird!

Informationen und Anmeldungen unter 06 61 98 04 80 Anzahl auf 25 Personen begrenzt

RDV Natursportbasis von La Celle Dunoise

3 ? pro Person (kostenlos unter 12 Jahren)

