Concours de pêche La Celle-Dunoise, 30 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Ce concours de pêche est ouvert aux enfants l’après-midi (RDV à 14h parking salle des loisirs pour inscriptions).

Rens 06 30 07 49 36.

2023-07-30 fin : 2023-07-30 18:00:00. .

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



This fishing competition is open to children in the afternoon (Meet at 2pm at the salle des loisirs parking lot for registration).

Rens 06 30 07 49 36

Este concurso de pesca está abierto a los niños por la tarde (cita a las 14 h en el aparcamiento de la sala de ocio para inscribirse).

Información 06 30 07 49 36

Dieser Angelwettbewerb ist am Nachmittag für Kinder geöffnet (Treffpunkt um 14 Uhr Parkplatz Salle des Loisirs für die Einschreibung).

Rens 06 30 07 49 36

Mise à jour le 2023-04-01 par OT Pays Dunois