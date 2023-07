Atelier de pratique artistique « LE GRAND AIR DE L’ETE » La Celle-Dunoise, 26 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Atelier du 26 juillet : « Les mots inventés »

Partir du texte théâtral pour chambouler la langue, jouer avec les mots comme on joue à la marelle, jongler et rattraper les mots comme des quilles dans un jeu d’équilibre poétique.

Et si le mot était une image ? Et s’il était une musique ? A quoi ressemblerait-il ?

Nous construirons ensemble un drôle de dictionnaire imagé et sonore, un dictionnaire-portrait des participant.e.s

Atelier du 27 juillet : « L’école buissonnière : tracer le chemin qui nous mène… »

Quel personnage de conte es-tu ?

Dis-moi quel est ton chemin et tu trouveras qui tu es !

Travail à partir d’objets, d’image afin d’élaborer un récit à partager.

Atelier du 28 juillet : « Nos ombres nos projections »

Que raconte l’ombre que nous projetons au sol ?

Tout est possible. Ouvrons les portes de l’imaginaire…

Rens 09 51 14 59 80.

2023-07-26 fin : 2023-07-28 12:00:00. .

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



July 26 workshop: « Invented words

Using theatrical text as a starting point, we turn language upside down, playing with words like hopscotch, juggling and catching words like skittles in a game of poetic balance.

What if words were images? What if it were music? What would it sound like?

Together, we’ll build a funny dictionary of images and sounds, a portrait of the participants

July 27 workshop: « Playing hooky: tracing the path that leads us… »

Which fairytale character are you?

Tell me your path and I’ll tell you who you are!

Work with objects and images to create a story to share.

July 28 workshop: « Our shadows, our projections

What does the shadow we cast on the ground tell us?

Everything is possible. Let’s open the doors to the imaginary?

Rens 09 51 14 59 80

Taller del 26 de julio: « Palabras inventadas

A partir de un texto teatral, dar la vuelta al lenguaje, jugar con las palabras como a la rayuela, hacer malabarismos y atraparlas como bolos en un juego de equilibrio poético.

¿Y si las palabras fueran imágenes? ¿Y si fueran música? ¿Cómo sonaría?

Juntos construiremos un divertido diccionario de imágenes y sonidos, un diccionario que es un retrato de los participantes

Taller del 27 de julio: « Hacer novillos: trazar el camino que nos lleva?

¿Qué personaje de cuento eres?

¡Cuéntame tu camino y descubrirás quién eres!

Trabajar con objetos e imágenes para crear una historia que compartir.

Taller del 28 de julio: « Nuestras sombras, nuestras proyecciones

¿Qué nos dice la sombra que proyectamos en el suelo?

Todo es posible. Abramos las puertas a lo imaginario?

Información 09 51 14 59 80

Workshop am 26. Juli: « Erfundene Wörter »

Vom Theatertext ausgehen, um die Sprache durcheinander zu bringen, mit Wörtern spielen wie auf dem Spielplatz, jonglieren und die Wörter wie Kegel in einem poetischen Gleichgewichtsspiel auffangen.

Was wäre, wenn das Wort ein Bild wäre? Und wenn es eine Musik wäre? Wie würde es klingen?

Wir bauen gemeinsam ein lustiges Bild- und Klangwörterbuch, ein Wörterbuch-Porträt der TeilnehmerInnen

Workshop am 27. Juli: « Schulschwänzen: Den Weg abstecken, der uns führt?

Welche Märchenfigur bist du?

Sag mir, was dein Weg ist, und du wirst herausfinden, wer du bist!

Arbeit mit Objekten und Bildern, um eine Geschichte zu entwickeln, die man mit anderen teilen kann.

Workshop am 28. Juli: « Unsere Schatten unsere Projektionen »

Was erzählt der Schatten, den wir auf den Boden werfen?

Alles ist möglich. Öffnen wir die Türen der Phantasie?

Rens 09 51 14 59 80

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pays Dunois