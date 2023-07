Découverte des abeilles sauvages La Celle-Dunoise, 18 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Venez à la découverte du monde menacé et méconnu des pollinisateurs sauvages et plus particulièrement les abeilles sauvages. Sur un de nos sites d’inventaires vous découvrirez la biologie, l’écologie de ces espèces mais aussi comment faire pour les étudier et les préserver.

Renseignements et inscriptions au 06 61 98 04 80 Nombre limité à 25 personnes

RDV salle des loisirs de La Celle Dunoise

3 € par personne (gratuit moins de 12 ans).

2023-07-18 fin : 2023-07-18 12:00:00. EUR.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the threatened and little-known world of wild pollinators, particularly wild bees. At one of our inventory sites, you’ll learn about the biology and ecology of these species, as well as how to study and preserve them.

Information and registration: 06 61 98 04 80 Number limited to 25 people

Meeting point salle des loisirs de La Celle Dunoise

3 ? per person (free for children under 12)

Venga a descubrir el mundo amenazado y poco conocido de los polinizadores silvestres, en particular las abejas silvestres. En uno de nuestros lugares de inventario, descubrirá la biología y ecología de estas especies, así como la forma de estudiarlas y conservarlas.

Información y reservas en el 06 61 98 04 80 Número limitado a 25 personas

Punto de encuentro en la Salle des Loisirs, La Celle Dunoise

3 € por persona (gratis para menores de 12 años)

Entdecken Sie die bedrohte und unbekannte Welt der Wildbestäuber, insbesondere der Wildbienen. An einem unserer Inventarisierungsorte werden Sie die Biologie und Ökologie dieser Arten kennen lernen und erfahren, wie man sie erforschen und schützen kann.

Informationen und Anmeldungen unter 06 61 98 04 80 Begrenzte Teilnehmerzahl: 25 Personen

RDV Salle des Loisirs in La Celle Dunoise

3 ? pro Person (kostenlos unter 12 Jahren)

