Concert GaliM La Celle-Dunoise, 15 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

On dit que GaliM (Auteure-compositrice-interprète de chanson française) est une artiste à cœur ouvert. Sur scène elle incarne ses chansons avec une voix qu’elle pousse parfois jusqu’à la fêlure.

« Il paraît qu’il faut prendre tout ce qu’on peut » alors, de manière instinctive et authentique, elle donne tout : sa sensibilité « à fleur de nerfs », ses incompréhensions, sa rage, son énergie, ses sourires qui « rassurent le cœur », sa poésie.

Avec un temps d’avance et comme un pied de nez au contexte de mai 2020, GaliM sort son dernier EP qui s’intitule « Faire face ». On retrouve dans celui-ci ses thèmes favoris : l’Humain et ses singularités.

Site : http://galim0.wix.com/galim

Facebook : https://www.facebook.com/pagegalim.

2023-07-15 fin : 2023-07-15 20:00:00. .

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



GaliM (singer-songwriter of French chanson) is said to be an artist with an open heart. On stage, she embodies her songs with a voice that she sometimes pushes to the point of cracking.

« They say you have to take everything you can get, » so instinctively and authentically, she gives it all: her « edgy » sensitivity, her misunderstandings, her rage, her energy, her smiles that « reassure the heart », her poetry.

Ahead of schedule, and as if to thumb her nose at the May 2020 context, GaliM is releasing her latest EP, entitled « Faire face ». In it, we find his favorite themes: the human being and his singularities.

Website: http://galim0.wix.com/galim

Facebook: https://www.facebook.com/pagegalim

De GaliM (cantautora de chanson francesa) se dice que es una artista con el corazón abierto. En el escenario, encarna sus canciones con una voz que a veces lleva al límite.

« Dicen que hay que darlo todo », así que, instintiva y auténticamente, lo da todo: su sensibilidad « nerviosa », sus malentendidos, su rabia, su energía, sus sonrisas « enternecedoras » y su poesía.

Antes de lo previsto, y como si quisiera meterle el dedo en la nariz a mayo de 2020, GaliM publica su último EP, titulado « Faire face ». En él encontramos sus temas favoritos: el ser humano y sus singularidades.

Página web: http://galim0.wix.com/galim

Facebook: https://www.facebook.com/pagegalim

Man sagt, dass GaliM (französische Chanson-Sängerin und Komponistin) eine Künstlerin mit offenem Herzen ist. Auf der Bühne verkörpert sie ihre Lieder mit einer Stimme, die sie manchmal bis zum Zerreißen bringt.

« Sie sagt, man solle alles nehmen, was man kriegen kann, und so gibt sie instinktiv und authentisch alles: ihre Sensibilität, ihre Missverständnisse, ihre Wut, ihre Energie, ihr Lächeln, das « das Herz beruhigt », ihre Poesie.

Im Mai 2020 wird GaliM seine neueste EP mit dem Titel « Faire face » veröffentlichen. Darin finden sich seine Lieblingsthemen wieder: der Mensch und seine Einzigartigkeit.

Website: http://galim0.wix.com/galim

Facebook: https://www.facebook.com/pagegalim

Mise à jour le 2023-07-05 par OT Pays Dunois