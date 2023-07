Un pont sur la Creuse La Celle-Dunoise, 14 juillet 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

La Celle Dunoise fête son pont du 14 juillet au 12 août avec diverses animations

14/07 : inauguration de la fête du pont (17h) et en soirée repas sur réservation, soirée dansante et feu d’artifice

du 14/07 au 28/07: expo de peintures à la Maison d’Icelle

22/07 : spectacle de danse verticale avec la compagnie retouramont, sur le mur de la cartonnerie

12/08 spectacle « Peines d’amour perdues » à la Baignade, par l’asso Possum

du 14/07 au 30/07 expo de peintures sur le thème des ponts, salle polyvalente

du 15/07 au 12/08 : exposition « Les trésors du pont » base sport nature.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



La Celle Dunoise celebrates its bridge from July 14 to August 12 with various events

14/07: inauguration of the bridge festival (5pm) and evening meal on reservation, dancing and fireworks

07/14 to 07/28: painting exhibition at the Maison d’Icelle

07/22: vertical dance show with the retouramont company, on the Cartonnerie wall

12/08 « Peines d’amour perdues » show at La Baignade, by the Possum association

from 14/07 to 30/07: exhibition of paintings on the theme of bridges, salle polyvalente

from 15/07 to 12/08: « Les trésors du pont » exhibition, base sport nature

La Celle Dunoise celebra su puente del 14 de julio al 12 de agosto con diversos actos

14/07: inauguración de la fiesta del puente (17 h) y cena (previa reserva), baile y fuegos artificiales

14/07 al 28/07: exposición de pintura en la Maison d’Icelle

22/07: espectáculo de danza vertical con la compañía retouramont, en el muro de la Cartonnerie

12/08: espectáculo « Peines d’amour perdues » en La Baignade, a cargo de la asociación Possum

del 14/07 al 30/07: exposición de pinturas sobre el tema de los puentes, sala polivalente

del 15/07 al 12/08: exposición « Les trésors du pont » en la base sport nature

La Celle Dunoise feiert seine Brücke vom 14. Juli bis zum 12. August mit verschiedenen Animationen

14/07: Eröffnung des Brückenfestes (17 Uhr) und abends Essen mit Reservierung, Tanz und Feuerwerk

14.07. bis 28.07.: Gemäldeausstellung im Maison d’Icelle

22/07: Vertikale Tanzshow mit der Kompanie retouramont auf der Mauer der Kartonfabrik

12/08 Aufführung « Peines d’amour perdues » (Verlorene Liebesmüh) in La Baignade, von der Asso Possum

vom 14/07 bis 30/07 Gemäldeausstellung zum Thema Brücken, Mehrzweckhalle

vom 15/07 bis 12/08: Ausstellung « Les trésors du pont » (Die Schätze der Brücke) basis sport nature

Mise à jour le 2023-05-05 par OT Pays Dunois