Tournoi de tennis homologué par la fédération française de tennis La Celle-Dunoise, lundi 5 août 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-05

fin : 2024-08-15

Le Tennis Club Cellois organise un tournoi homologué par la FFT du 5 au 15 Août. Il est réservé aux joueuses et joueurs non classés, 4eme série et 30. Inscriptions jusqu’au 1er août au 06 30 07 49 36 ou patrick.dequet@orange.fr.

Inscription 14€.

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine patrick.deuquet@orange.fr



