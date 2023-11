Soirée Beaujolais nouveau et planche charcuterie-fromage La Celle-Condé, 25 novembre 2023, La Celle-Condé.

La Celle-Condé,Cher

Le comité des fêtes innove en proposant cette soirée Beaujolais nouveau accompagnée d’une planche charcuterie-fromage..

Samedi 2023-11-25 19:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire



The festivities committee is innovating with this Beaujolais Nouveau evening, accompanied by a charcuterie and cheese board.

La comisión de festejos innova con esta velada de Beaujolais Nouveau, acompañada de una tabla de embutidos y quesos.

Das Festkomitee geht neue Wege und bietet diesen Beaujolais nouveau-Abend mit einem Wurst-Käse-Brett an.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT LIGNIERES