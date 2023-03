Compétition de horse-ball amateur et pro La Celle-Condé Catégories d’Évènement: Cher

Cher . Au Horse-Ball, 2 équipes de 4 cavaliers s’affrontent. Les joueurs doivent envoyer un ballon équipé d’anses, dans des buts fixés en hauteur aux 2 extrémités du terrain. Si jamais celui-ci tombe, ils devront le ramasser sans poser le pied à terre. Ce sport collectif, exige en priorité le respect du cheval. Venez découvrir sans plus attendre ce basketball revisité à cheval ! Image de Savant-fou

