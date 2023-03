Visite guidée du village de la Celle La Celle OT TOURISME-COEUR DE FRANCE La Celle Catégories d’Évènement: Cher

Cher La Celle . EUR 3 A la découverte du passé de La Celle, ancien village de carriers doté d’un patrimoine historique et naturel qui vous transportera dans le temps.

Ses vieilles pierres, dont son église romane du XIIème siècle, son prieuré, son puits du chevalier, son lavoir ainsi que sa maison de la pierre, ne manqueront pas de vous surprendre à travers anecdotes et légendes.

Un village labellisé, « Territoire Engagé pour la Nature » où il fait bon vivre avec ses chemins de randonnée et sa biodiversité remarquable. A la découverte du passé de La Celle, ancien village de carriers doté d’un patrimoine historique et naturel qui vous transportera dans le temps.

+33 2 48 96 16 86

