La célébrité des sportifs Collège de France Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. A partir de 12 ans. gratuit

À l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, le Collège de France, en partenariat avec France Culture, organise un grand cycle de 7 tables rondes pour faire dialoguer la science et le sport.

Table ronde

Animation : Emmanuel Laurentin

Participants :

Antoine Lilti, professeur du Collège de France, titulaire de la chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle

Manuel Schotté, professeur à l’université de Lille, sociologue du sport

Présentation :

Les sportifs sont aujourd’hui de véritables figures publiques. Ils sont connus de tous et toutes, y compris de ceux et celles qui ne s’intéressent pas au sport. Leur visibilité et leur popularité se repèrent par exemple dans le fait que ce sont deux footballeurs (Cristiano Ronaldo et Lionel Messi) qui comptent actuellement le plus de followers sur Instagram.

Un tel constat appelle une série de réflexions :

1. La première concerne ce qui sous-tend cette mise en avant des sportifs. Si l’existence de vedettes sportives n’est pas un fait nouveau, leur niveau de visibilité actuelle est inédit, d’où la nécessité de comprendre ce qui explique la situation actuelle.

2. La deuxième touche aux différences que l’on repère suivant les sports (les footballeurs sont beaucoup plus célèbres que les escrimeurs), suivant le sexe (les sportifs sont davantage mis en avant que les sportives) et suivant les pays (le joueur de cricket Virat Kohli est une vedette en Inde, et plus généralement dans les pays du Commonwealth, mais inconnu en France).

3. La troisième vise à rendre compte de ce qui détermine la survalorisation d’un petit nombre de sportifs, au détriment des autres. Cela amène à réfléchir aux conditions de la personnalisation de la performance, en particulier dans les sports collectifs.

4. La quatrième : en plus d’être célèbres, les sportifs les plus en vue appartiennent aussi aux élites salariales. Ils conjuguent ainsi deux propriétés qui ne sont pas toujours associées, à savoir célébrité et très grande richesse.

