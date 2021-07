La ceinture verte de notre village Wœrth, 14 novembre 2021-14 novembre 2021, Wœrth.

La ceinture verte de notre village 2021-11-14 – 2021-11-14

Wœrth 67360 Wœrth

Les haies et vergers sont naturellement présents dans nos paysages alsaciens. Ils ne sont pas toujours appréciés et pourtant ils sont des réservoirs de biodiversité, des lieux de refuges ou de déplacements ou encore des garde-mangers pour de nombreux animaux. Venez les (re)découvrir au cours d’une balade, apprenez à reconnaitre les arbres et arbustes qui les composent et observer la faune qui s’y cache !

