La Ceinture d’Orion, les trois Marie Ribeauvillé Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

La Ceinture d’Orion, les trois Marie, 17 juin 2023, Ribeauvillé . La Ceinture d’Orion, les trois Marie Au Dusenbach Ribeauvillé Haut-Rhin

2023-06-17 19:00:00 – 2023-06-17 Ribeauvillé

Haut-Rhin EUR Afin d’inaugurer la nouvelle édition du Festival de Musique Ancienne, placé cette année sous le solstice d’été, l’Ensemble Comet Musicke vous invite à un voyage mystique Au Dusenbach. Une montée-promenade ponctuée de musique sera proposée par le groupe afin de rejoindre le monastère (départ à 18 h). Navette disponible. Collations. Concert par l’Ensemble Comet Musicke Au Dusenbach, après une montée-promenade en musique. Ribeauvillé

