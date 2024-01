Kevin Reveyrand La caverne Jazz Marseille, vendredi 26 janvier 2024.

Kevin Reveyrand ♫JAZZ♫ Vendredi 26 janvier, 21h00 La caverne Jazz 20 / 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-26T21:00:00+01:00 – 2024-01-26T23:59:00+01:00

Pour tout ceux qui ne le connaitraient pas encore Kevin Reveyrand bassiste, contrebassiste, compositeur, mais aussi arrangeur est reconnu et réputé pour sa versatilité et son talent exceptionnel qui depuis plus de vingt ans l’ont porté sur les plus prestigieuses scènes du monde pour accompagner de nombreux artistes de renom tels que Christopher Cross, Charles Aznavour, Billy Cobham, Asa, mais aussi des musiciens de jazz tels que Robben Ford ou Olivier Ker Ourio. En plus de sa carrière en tant que sideman pour des tournées et des séances en studio, il a aussi travaillé en tant que producteur, compositeur et arrangeur sur plusieurs albums. Parmi ses collaborations, on note des artistes comme Fabrice Legros, François Buffaud, et le Ivan Jullien Jazz big band.

Kevin Reveyrand a également fondé le groupe de musique réunionnaise Tipari en 2006, avec lequel il a sorti un album en 2008. En plus de sa carrière active en tournée et en studio, c’est également un éducateur passionné, partageant son savoir à travers des master-classes et en créant sa propre méthode d’apprentissage de la basse.

Sa discographie en tant que leader inclut des albums tels que « World Songs » sorti en 2013, qui reflète ses périples musicaux à travers le monde, « Reason and Heart » en 2019, et « Todos Juntos » en 2021 et son dernier album, « Yolo », fraichement sorti en 2024 dont vous pouvez visionner le teaser ici https://www.youtube.com/watch?v=nQause0U1t8.

La carrière de Kevin Reveyrand illustre sa polyvalence et son engagement profond envers la musique et le place indéniablement parmi les musiciens les plus respectés dans les genres du jazz, de la world music, et bien au-delà…

Line up :

KEVIN REVEYRAND basse / ukulélé / chant / percussions additionnelles

OLIVIER-ROMAN GARCIA guitares

CHRISTOPHE LAMPIDECCHI Accordéon

JEAN-LUC DI FRAYA percussions / chant

Réservation obligatoire

Parking intérieur places limitées

Boisson et restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/kevin-reveyrand-quartet »}] [{« data »: {« author »: « Kevin Reveyrand », « cache_age »: 86400, « description »: « Avec Yolo, son quatriu00e8me opus, Kevin Reveyrand rejoint le peloton de tu00eate des musiciens inclassables , dans lequel on pourrait faire, pu00eale- mu00eale, cohabiter Bernard Lubat, Michel Portal, Mino Cinelu et Andru00e9 Minvielle…nnIl invente un folklore imaginaire ou00f9 se cu00f4toient une valse que nu2019 aurait pas reniu00e9 Gus Viseur, les paysages du Minas Gerais de Milton Nascimento, la saveur des choros de Pixinguinha et les multiples parfums du2019une Europe inondu00e9e de soleil.nnIl unit tous ces mondes avec un sens visuel qui u00e9voque les plus belles partitions du cinu00e9ma.nnOlivier-Roman Garcia – guitarenJean-Luc Di Fraya – percussions / chantnChristophe Lampidecchia – accordu00e9onnKevin Reveyrand – basse / ukulu00e9lu00e9 / chant / percussions additionnelles nnInvitu00e9esnAsa – chantnLilou & Soline Reveyrand – chantnIsabelle Sajot – violoncelle solonNatascha Rogers – percussions / chantnnCordes (arrangements Khalil Chahine)nnLine KrusenAkemi FillonnCaroline LasfarguesnAnna WoloszynnClaire BucellenSara ChenalnPauline HauswirthnVanessa UgartenAnaluna Chahine nCaroline CerveranMarie LesniknChristophe Cravu00e9ronDavid VaincotnCynthia Perrin nJulien Lo Pinto nIsabelle Sajot nFlorence Hennequin », « type »: « video », « title »: « Kevin Reveyrand – album « Yolo » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nQause0U1t8/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nQause0U1t8 », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5mk7JQXxa_5y41uiWj1Byg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=nQause0U1t8 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]