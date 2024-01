PHILIPPE LEJEUNE QUARTET La caverne Jazz Marseille, vendredi 19 janvier 2024.

PHILIPPE LEJEUNE QUARTET ♫JAZZ♫ Vendredi 19 janvier, 21h30 La caverne Jazz 15 / 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T21:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

Fin : 2024-01-19T21:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:59:00+01:00

Pour la première fois à la Caverne dans le cadre de nos soirées jazz & blues nous aurons l’honneur de recevoir Philippe Lejeune et en quartet !

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore Philippe LeJeune est un pianiste français unique, reconnu pour sa fidélité à la tradition du jazz américain, combinant swing, sens mélodique, et blues avec un jeu à la fois brillant et expressif. Après des études de piano classique, sa rencontre avec le blues, notamment inspirée par Memphis Slim en 1968, a orienté sa carrière vers ce genre. Autodidacte dans ce style, il a appris en écoutant et en reproduisant des disques de pianistes de blues, ce qui l’a mené à collaborer avec des figures emblématiques du genre. Son style, mélangeant blues et jazz, se caractérise par une main gauche puissante et souple, idéale pour le boogie-woogie, tout en explorant un large éventail stylistique du jazz.

Philippe Lejeune jouit d’une reconnaissance internationale, notamment aux États-Unis, où il a enregistré plusieurs albums et s’est produit dans de prestigieux festivals. Ses performances ont été retransmises sur des chaînes américaines et il est régulièrement invité dans des festivals et clubs de jazz en Europe et au-delà. Impliqué dans l’enseignement, il anime des stages de piano jazz et des masterclasses, et a été intégré au « New Grove Dictionary of Jazz » en 2001. Philippe LeJeune est apprécié pour son authenticité et sa capacité à créer un lien avec son public, partageant des anecdotes sur les morceaux et les jazzmen. C’est une belle soirée en perspective alors dépêchez-vous de réserver nos places sont limitées…

LINE UP

Philippe LeJeune au piano

William Amourette aux guitares

Bernard Baldous à la contrebasse

André Neufert à la batterie

– ouverture des portes 20h

– réservation obligatoire

– boisson et restauration sur place

– parking possible pour les premiers arrivés…

Retrouvez l'agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur