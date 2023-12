KEVIN NORWOOD 4tet La caverne Jazz Marseille, 15 décembre 2023, Marseille.

KEVIN NORWOOD 4tet Vendredi 15 décembre, 21h00 La caverne Jazz 15 / 25€

Kevin Norwood est un chanteur qui a pris sa place dans l’univers Jazz de l’hexagone. Le timbre singulier de sa voix est au service d’une musique inspirée et d’un sens subtil de l’improvisation. Les musiciens qui l’entourent, forment avec lui un quartet virtuose d’une grande intelligence et générosité.

Après de nombreux concerts toujours chaleureusement accueillis par le public, de clubs en festivals, le Kevin Norwood Quartet nourrit chaque saison de nouvelles inspirations au service de nouvelles compositions pour prendre toujours par la main ses auditeurs. Ce quartet d’une grande la maturité artistique a une forte identité entre un son acoustique résolument jazz et un jeu moderne forgés par la complicité entre des musiciens qui célèbrent la prise de risque, l’art de la nuance et de l’émotion communicative.

Depuis ces premières scène et son premier album, Kevin Norwood a un soutien sincère de la presse : « Open Jazz » d’Alex Duthil, de « La Matinale Culturelle » (France Musique) et Xavier Prévost « Jazz Magazine », « Jazz News »…

– Kevin Norwood (Chant)

– Cédrick Bec (Batterie)

– Sam Favreau (Contrebasse)

– Rémi Ploton (Piano & claviers)

Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

Boissons et restauration sur place

Réservation conseillées

