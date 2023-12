HUGO DIAZ 4tet La caverne Jazz Marseille, 8 décembre 2023, Marseille.

HUGO DIAZ 4tet Vendredi 8 décembre, 21h00 La caverne Jazz 15 / 25€

Dès le début de son apprentissage musical, Hugo a développé un goût pour des esthétiques musicales variées. Cette démarche d’ouverture stylistique associée à la culture de son instrument lui ont permis d’envisager un parcours d’études atypique.

La découverte du Jazz et des musiques improvisées l’a encouragé à entretenir une pratique instrumentale éclectique conciliant l’exigeante tradition du saxophone Classique et la pratique de l’improvisation.

Cette transversalité lui permet aujourd’hui de trouver une forme de complémentarité et un certain équilibre dans le développement de son projet artistique.

Formé au conservatoire de Montbéliard, de Versailles, puis à l’Académie Supérieure de Musique de Strasbourg, il a étudié avec de grands noms du saxophone classique et jazz tels que Vincent David, Philippe Geiss, Jean-Marc Larché, et Michael Alizon.

Titulaire d’un Diplôme National de Musicien Professionnel et d’un double Diplôme d’Etat de Saxophone Classique et Jazz, sa pratique artistique reflète une polyvalence rare que ce soit dans son quartet de Jazz ou un orchestre symphonique.

En 2022, il lance son projet en Quartet intitulé « Confluences » où « à la Confluence des différents courants qui ont porté son évolution artistique, Hugo Diaz dévoile un projet singulier au travers d’une suite de compositions originales. Celles-ci révèlent une écriture riche, des métriques surprenantes et des plages modales épurées laissant place à la recherche sonore et à l’expression des différents solistes. Soutenues par un trio en osmose, les sonorités singulières du saxophoniste soprano sont parfois triturées par l’électronique maîtrisée. Hugo Diaz Quartet nous transporte vers un Jazz lyrique aux multiples influences. Un voyage au fil de l’eau, entre fougue et langueur »

Line up :

Hugo Diaz – Saxophone soprano

Alexandre Cahen – piano

Vladimir Torres – Contrebasse

Louis Cahen – Batterie

Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

Boissons et restauration sur place

Réservation conseillées

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille

