Lionel Dandine La caverne Jazz Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Dans le cadre de la 17ème édition du festival JAZZ SUR LA VILLE ce sera un très grand bonheur pour la Caverne Jazz de mettre en lumière le pianiste Lionel Dandine. Elève de Michel Petrucciani, Daniel Goyone ou Michel Zenino. Après 7 ans passé à Paris au sein du trio Matt Pepper, il obtient sa médaille d’or au CNR de Marseille.

Sideman très demandé depuis de nombreuse année se produisant aux côtés de musiciens comme Nicolas Folmer, Cecile Mc Lorin, Stephane Belmondo, Louis Winsberg, Sylvain Bœuf, Thomas Bramerie, Jean-Pierre Arnaud, Lionel Belmondo ou André Villéger. Il sait aussi transmettre puisqu’il enseigne le piano jazz depuis 2013 à la prestigieuse école de musique IMFP de Salon de Provence.

Lionel viendra à cette occasion nous présenter l’univers musical de son dernier album “A la rue”, ancré dans les racines du hard bop, et s’inscrivant parfaitement dans le panorama du jazz actuel. L’album dévoile neuf compositions originales mêlant à la fois tradition et modernité. Sa musique s’articule autour de la mélodie, fil conducteur permanent, tantôt swing ou boogaloo, parfois valsée ou bien langoureuse et introspective. Chaque morceau se veut de raconter une histoire, d’évoquer une image ou un tableau musical coloré, telle une bande originale de film, où la joie, la mélancholie, le rire ou la tristesse font de ce voyage musical un moment sincère et riche en émotion.

C’est une lettre musicale ouverte sur un souvenir doux-amer qu’il raconte lui-même ainsi :

« Remembering your Smile, et les Chouffe Chouffe Chouffe déversées dans la Rue des trois Rois. Mais parfois à cause d’un Boloss c’est Terminado la Rigolada, et la vérité The Last Number One ne peut apparaître qu’à travers le miroir, Majel. Alors Cimer à la vie, Cimer à cette rencontre et Cimer aux fabuleux musiciens qui l’accompagnent sur ce disque. À Laure, A La Rue. »A la scène c’est la rythmique délicate des très convoités Cédrick Bec et Lilian Bencini qui l’accompagnera.

