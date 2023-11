FAMOUDOU DON MOYE – ODYSSEY and LEGACY TRIO La caverne Jazz Marseille, 17 novembre 2023, Marseille.

FAMOUDOU DON MOYE – ODYSSEY and LEGACY TRIO Vendredi 17 novembre, 21h00 La caverne Jazz 15 / 25€

LA Caverne Jazz est très fiere de recevoir ODYSSEY and LEGACY TRIO dans le cadre de la 17ème édition du fesival Jazz sur la Ville.

Ce Trio s’est rencontré en 2012 dans l’ARCHIE SHEPP ATTICA BLUES BIG BAND, et depuis poursuit depuis son travail un peu partout en France et en Europe. Il est composé de Famoudou Don Moye, Simon Sieger et Christophe Leloil.

Famoudou Don Moye est un musicien de jazz américain internationalement reconnu pour son travail en tant que batteur et percussionniste dans le groupe de jazz avant-gardiste Art Ensemble of Chicago. L’Art Ensemble of Chicago est célèbre pour son approche novatrice du jazz, incorporant des éléments de free jazz, de world music et d’improvisation. Famoudou Don Moye a été un membre clé du groupe depuis de nombreuses années et a contribué de manière significative à son succès et à son influence dans le monde du jazz.

Simon Sieger né en 1986 est un musicien pétri de talent dont la carrière a été influencée par des expériences diverses, de l’enseignement de son père à son parcours musical en Inde puis en France, ainsi que par ses études en musicologie. Son travail avec la Compagnie Nine Spirit de Raphaël Imbert et ses collaborations musicales variées reflètent son engagement envers l’exploration et l’innovation dans le monde de la musique.

Christophe Leloil né en 1973 est un trompettiste français reconnu par le public et la critique dans le monde du jazz. Débutant sa carrière à 18 ans, après avoir étudié au Caen Jazz Action et au CRR de Caen, fil des ans, il a collaboré avec de nombreux musiciens renommés comme Emmanuel Bex, Pete King, Alain Jean-Marie, Stefano Di Battista, Serge Lazarevitch, Siegfried Kessler, Éric Barret, Pierrick Pédron, Denis Leloup pour ne citer qu’eux et a participé à des big bands dirigés par des chefs d’orchestre célèbres. Christophe a également travaillé sur des musiques de téléfilms et réalisé plusieurs albums salués par la critique. Sa carrière musicale est marquée par sa polyvalence et sa capacité à explorer divers aspects du jazz.

– Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

– Boissons et restauration sur place

– Réservation obligatoire

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/famoudou-don-moye-heritage »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00

2023-11-17T21:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:30:00+01:00