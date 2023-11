WAX La caverne Jazz Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

WAX Vendredi 3 novembre, 21h00 La caverne Jazz 15 / 25€

Pour la première fois à la Caverne nous accueillerons Wax, le groupe de jazz groove qui tire son nom de la cire utilisée par les surfeurs pour maintenir leur équilibre sur la planche !

Composé de membres passionnés d’équilibre et de glisse, ils s’attachent sans cesse à explorer les limites de la chute, que ce soit dans la musique ou sur leur planche. Réunis autour du Saxophoniste, Flûtiste et compositeur Raphael Illes, Wax propose des atmosphères allant du pur Funk Groove à la transe Africaine, en passant pour une balade aquatique.

Le groupe est à découvrir sur scène, tant leur complicité, leur décontraction et leur énergie est immédiatement palpable et communicative.

WAX est composé de Rémi VIGNOLO à la batterie, musicien internationalement reconnu pour son talent de contrebassiste, bassiste et batteur il a joué avec les plus grands sur toute la planète Steve Grossman, You sun nah, Ravi Coltrane, Mark Turner, Richard Galliano, Sylvain Luc, Jacky Terrason, Louis Winsberg, John Mc Laughlin etc…

Derrière la batterie, il est un volcan en activité!

Manu DUPREY, au claviers est un EVNI, un être vivant non-identifié!! Pianiste, tricoteur de sons et de rythme incroyable, ce musicien est jamais à court d’idées et de surprises. Ses doigts dansent sur le clavier comme ses jambes sur sa planche de surf!

Martin FERREYROS à la guitare est le petit jeune du groupe, mais si on l’écoute jouer il a la « class » d’un ancien. Surfeur d’origine mi-Basque, mi-Péruvien, ce gars est magique et porte la musique toujours plus loin!

Sam FAVREAU fraichement arrivé dans le groupe, est vite devenu la force tranquille qu’il est dans la vie. Il entend tout, il comprend tout et sa basse groove comme personne, une pépite ce musicien.

Raphael ILLES au sax compositeur principal, leader et saxophoniste du groupe. Lui son truc c’est le groove, la transe et glisser sur la neige avec son surf. Il monte sur scène avec les quatres autres et c’est parti!!

– Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

– Boissons et restauration sur place

