Yessaï Karapetian La caverne Jazz Marseille, 27 octobre 2023, Marseille.

Yessaï Karapetian Vendredi 27 octobre, 21h15 La caverne Jazz 15 / 25€

Artiste d’exception, pianiste, compositeur et multi-instrumentiste franco-arménien, Yessaï Karapetian est un jeune musicien aux multiples facettes recemment récompensé du prestigieux LetterOne Rising Star Jazz Europe (Prix international adoubant chaque année deux musiciens prometteurs, l’un aux Etats-Unis, l’autre sur le Vieux Continent).

Yessaï fait naviguer son piano entre les univers avant-gardistes d’un Thom Yorke ou d’un James Blake. Son jazz intense et sincère, a animé les plus grands festivals internationaux (Love Supreme Festival, La Défense Jazz Festival, Nice Jazz Festival, Marseille Jazz 5continents, Winter Jazz Fest NYC, Jazzopen Stuttgart, Kongsberg Jazz…), où il a partagé la scène avec des figures telles que Gerald Clayton, Ben Wendel ou Herbie Hancock.

Yessaï figure aussi parmi la désormais célèbre pléïade des 14 pianistes français retenus pour enregistrer sous le label Paradis Improvisé d’Hélène Dumez et en liberté totale, une improvisation solo.

C’est avec beaucoup de fierté que nous l’accueillons pour la première fois à la Caverne accompagné de Max Briard à la Batterie et de Quentin Bourg-Drevet à la Contrebasse.

« D’une volonté ultime d’honnêteté, sa musique est belle, complexe, colorée et réduite, et c’est loin d’être réducteur, à son expression la plus sincère ».

France Musique

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/yessai-karapetian-trio »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T21:15:00+02:00 – 2023-10-27T23:30:00+02:00

