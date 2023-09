Perrine Mansuy Trio – East of the sun La caverne Jazz Marseille, 13 octobre 2023, Marseille.

Perrine Mansuy Trio – East of the sun Vendredi 13 octobre, 21h15 La caverne Jazz 15 / 25€

Pour la première fois à la caverne Jazz, accompagnée d’Eric Longsworth au violoncelle et Jean-Luc Difraya aux percussions, Perrine Mansuy nous livre quelques clés de leur langage musical, notamment en matière d’improvisation, élément fondateur du jazz. Leur répertoire est constitué de compositions originales enregistrées sous le label Laborie Jazz dans l’album Rainbow Shell, très remarqué par la critique.

Le jazz, né d’un métissage musical est une musique assez jeune et qui a beaucoup évolué en très peu de temps, donnant naissance à une multitude de courants différents (le Blues, le New-Orleans, le Be-bop, le Hard-bop, le cool jazz, le free jazz…)

Aujourd’hui le jazz est plus vivace que jamais et continu de s’enrichir d’influences pop, rock, classique ou folklorique. Le dénominateur commun de tous ces différents styles reste l’improvisation, qui est propice aux échanges et aux rencontres musicales et qui offre une grande liberté de création. Nous pouvons entendre aujourd’hui aux 4 coins du monde, de New York à Berlin, en passant par Rio, La Havane ou encore notre chère Cité Phocéenne, une musique variée, audacieuse, parfois simple ou plus complexe, il s’agit du jazz d’aujourd’hui, le jazz actuel..

“Perrine Mansuy trace des esquisses de poésie en musique, pour un univers de contes et autres fééries très pop.”— Florent Servia

“Un écho surnaturel, murmuré avec la fraîcheur de sources claires et désirantes, un piano sensible et affirmé, une rêverie assumée, faite de douces violences selon qu’elle frappe ou caresse son clavier.”— Jazz Magazine

– Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

– Boissons et restauration sur place

– Réservation conseillée

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/perrine-mansuy-trio-east-of-the-sun »}]

