Julien Bruneteaud JB3 invite Lluis Coloma La caverne Jazz Marseille, 29 septembre 2023, Marseille.

Julien Bruneteaud JB3 invite Lluis Coloma Vendredi 29 septembre, 21h00 La caverne Jazz 15 / 25€

C’est une demande qui nous est faite souvent depuis l’ouverture de la Caverne. Le Jazz partage indubitablement avec le blues les mêmes codes historiques et nous essayerons à partir de cette saison, de lui rendre hommage plus souvent.

Pour se faire nous avons décidé d’organiser une rencontre pianistique de haut vol, notre première Piano Night.

L’actualité de Julien Brunetaud collait parfaitement avec un retour aux sources illustré par son nouvel album Bluesiana. Pour l’occasion, il invite le pianiste espagnol Lluis Coloma, pour la première fois à Marseille, un des pianistes les plus reconnus et les plus demandés de la scène internationale Blues et Boogie Woogie toujours accompagné de la paire parmi les plus redoutables rythmiques jazz de la scène française Cédrick Bec (batterie) et Sam Favreau (contrebasse).

Une soirée endiablé autour du piano en perspective, comme à la New orléans…

Réservation obligatoire

Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

Boissons et restauration sur place

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-29T21:00:00+02:00 – 2023-09-29T23:59:00+02:00

