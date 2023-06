Sylvain Luc solo La caverne Jazz Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Sylvain Luc solo La caverne Jazz Marseille, 30 juin 2023, Marseille. Sylvain Luc solo Vendredi 30 juin, 21h00 La caverne Jazz 20 / 30€ Fort de son magnifique nouvel opus en solo, « Simple Song » (récompensé d’un Choc le mois dernier dans les colonnes de Jazz magazine), le guitariste virtuose nous fera voyager dans son univers à travers les musiques de Bill Evans, Steely Dan, Chick Corea ou encore Eric Clapton… Émotion garantie.

Réservations obligatoires. La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/concert-surprise-de-cloture-de-la-saison »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille

