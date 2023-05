ATACAMA La caverne Jazz, 26 mai 2023, Marseille.

Nous sommes très heureux d’accueillir pour la première fois à la Caverne le groupe ATACAMA. Cette formation composée de quatre jeunes musiciens issus de formations musicales prestigieuses (CRR de Paris et IMEP) vient nous présenter un jazz contemporain intégrant des couleurs d’horizons variés. Des rythmes effrénés, des harmonies inattendues et des mélodies chantantes caractérisent un style résolument tourné vers une modernité bien née et déjà très bien accueillie par la critique.

Le groupe enregistre son premier album sous le label JMS (UZEB, Henri Texier, Didier Lockwood). Ce premier opus reçoit un très bon accueil de la part de la presse et est titré « REVELATION» par Jazz magazine :

La génération Snarky Puppy serait elle en train de prendre le pouvoir ? les 4 jeunes membres d’Atacama effacent avec un naturel rafraîchissant les barrières entre la spontanéité du jazz et les codes esthétiques du rock, pour créer une musique hybride susceptible de séduire un public exigeant dont la soif d’émotions 100% instrumentales n’a d’égal que l’envie de mélodies chantantes

JAZZMAGAZINE

Atacama a ensuite remporté en 2021 le Golden jazz trophy qui a permis au groupe d’enregistrer un EP intitulé « Eos » fin 2021. Davantage travaillé en terme de textures sonores ce projet est une transition vers un deuxième album actuellement en préparation. Le groupe cherche à réaliser une musique exigeante mais néanmoins accessible en utilisant des sonorités électriques modernes pour mieux servir leurs mélodies et leur énergie débordante.

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

