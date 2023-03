Nicolas Koedinger 5tet La caverne Jazz Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Nicolas Koedinger 5tet La caverne Jazz, 24 mars 2023, Marseille. Nicolas Koedinger 5tet Vendredi 24 mars, 20h45 La caverne Jazz 15 / 25€ Conçu début d’année 2012, le Koedinger Quintet, fort de ses cinq musiciens aux personnalités artistiques bien distinctes, propose un univers musical où l’esthétique du jazz de Charles Mingus se fait ressentir. Le répertoire est constitué d’œuvres originales écrites et arrangées par le contrebassiste Nicolas Koedinger.

Chaque composition a son histoire, ses souvenirs, ses images, le tout créant un paysage où les questions, le chagrin, la joie, le swing, la colère et bien d’autres sentiments encore, font de ce voyage musical un moment riche en émotions.

Gérard murphy: saxophone alto

Romain Morello: trombone

Lionel Dandine: piano

Cedrick Bec: batterie

Nicolas Koedinger: contrebasse – compos La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Marseille 13010 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-caverne-jazz/evenements/koedinger-5tet »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:45:00+01:00 – 2023-03-24T23:30:00+01:00

2023-03-24T20:45:00+01:00 – 2023-03-24T23:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La caverne Jazz Adresse 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville La caverne Jazz Marseille

La caverne Jazz Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Nicolas Koedinger 5tet La caverne Jazz 2023-03-24 was last modified: by Nicolas Koedinger 5tet La caverne Jazz La caverne Jazz 24 mars 2023 La caverne Jazz Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône