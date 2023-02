Cyril Benhamou trio La caverne Jazz, 3 mars 2023, Marseille.

Cyril Benhamou trio Vendredi 3 mars, 20h45 La caverne Jazz

15 / 25€

♫JAZZ♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Pour la première fois à la Caverne nous sommes heureux d’accueilir ce véritable électron libre qu’est Cyril Benhamou, artiste hors norme qui se caractérise par sa générosité et son éclectisme musical à 360 degrés qui va bien au delà du jazz.

Très actif, on le retrouve sur scène un peu partout, lors de ses soirées incandescentes aux Réformés, au Makeda, ses RDV Grabuge, ou régulièrement sur les ondes de Radio Grenouille, et ailleurs…

Devenu incontournable, Cyril fédère toute une scène musicale moderne derrière lui et ce sera l’occasion de le redécouvrir dans toute son intimité et sa musicalité. Il s’entourera pour cette soirée de Jérôme Mouriez et Denis Frangulian, une magnifique rythmique, particulièrement solide et nuancée qui façonne l’univers de Cyril de manière unique.

Dans ses oreilles on y retrouve aussi bien Lee Morgan, Kruder et Dorfmeister, Jeff Mills, Tigran, Duke Ellington, Jean Sébastien Bach, Snarky Puppy, les musiques traditionnelles nord-africaines, Avishai Cohen, French 79, Chilly Gonzales, Bernard Herrmann, John Carpenter, ou encore Herbie Hancock…

Cyril Benhamou : piano & composition

Jérôme Mouriez : batterie

Denis Frangulian : contrebasse

Réservations obligatoires

Ouverture des portes à 19h30

Parking si vous arrivez tôt

Boissons et restauration sur place



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-03T20:45:00+01:00

2023-03-03T23:30:00+01:00