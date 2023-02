Electrik-PÔ La caverne Jazz, 10 février 2023, Marseille.

Electrik-PÔ Vendredi 10 février, 20h45 La caverne Jazz

15 / 25€

♫♫♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans un style alliant l’electro smooth ambiant d’un Niels Petter Molvaer, au Low file de Massive Attack ou d’un Portishead relax, d’un orientalisme proche d’Ibrahim Maalouf, et quelques aventures Balkano-beat-boxienne, Electrik-Pô réuni sur scène cette vie entre l’hyper urbain d’aujourd’hui et l’animal organique qui reste toujours en nous.Pô signifiant “Âme” en Mandarin est le nom du panda dans le film Kung Fu Panda qui devient par hasard un maître de kung-fu malgré toutes les probabilités. Le nom Po incarne cet esprit de hasard ou de destin qui a réuni trois musiciens d’horizons très différents.

La musique d’Electrik-Pô reflète les symboliques de ce Panda « Electrique » au corps de Bouddha incarnant à la fois La Force, La Douceur et la Paix. Une musique de voyage et de danse, l’âme du groupe. Une vision aussi du monde tel qu’il est aujourd’hui toujours aussi sauvage, animal et hyper urbain.

Réservations conseillées

Restauration et boisson sur place

Parking si vous arrivez tôt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:45:00+01:00

2023-02-10T23:30:00+01:00