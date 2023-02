BM4 Basile Mouton 4tet La caverne Jazz, 3 février 2023, Marseille.

BM4 Basile Mouton 4tet Vendredi 3 février, 20h45

15 / 25€

♫JAZZ♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

5 ans après la sortie de son 1er album, Black Sheep, le second album du bassiste/contrebassiste Basile Mouton s’inscrit dans la continuité de son parcours musical.

Plus électrique avec l’ajout de la basse et des claviers, sa musique se joue des styles et navigue entre le jazz moderne, le rock, la pop, pour offrir un répertoire éclectique et varié à travers des compositions intimistes aux sonorités jazz, jusqu’aux prémices d’un rock progressif aux riffs endiablés et à l’énergie débordante.

Servie par une dream team dont les noms apparaissent depuis longtemps sur des projets qui font exploser les frontières entre jazz, rock progressif, pop ouvragée, funk psychédélique, musique, électronique ou africaine, cet opus distille à travers une énergie et une complicité renouvelée toutes les influences qui ont façonné le parcours de ce musicien. Une ode fulgurante à la liberté !

Basile Mouton contrebasse basse

Emmanuel Borghi claviers piano

Frederic Pasqua batterie

Maxime Fougères guitare



