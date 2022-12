Simon Bolzinger La caverne Jazz, 6 janvier 2023, Marseille.

Simon Bolzinger Vendredi 6 janvier 2023, 20h45 La caverne Jazz

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entouré de ses fidèles compagnons de route, le contrebassiste Willy Quiko et le batteur Luca Scalambrino, le pianiste Simon Bolzinger invite le public à suivre son trio dans un voyage musical poétique et émouvant, un voyage où les énergies sacrées et ancestrales se mêlent aux harmonies jazz et aux grooves des rythmes qu’il chérit. Comme il l’a fait au fil des neuf titres instrumentaux de son cinquième album « Ritmos Queridos », le leader du trio passionné des musiques traditionnelles d’Amérique du Sud va proposer aux spectateurs de découvrir les rythmes du continent sud-américain. L’occasion rêvée pour une escapade où groove et poésie enlacent les harmonies du jazz pour le plus beau des voyages.

Ouverture des portes 19h30

Parking intérieur si vous arrivez tôt

Boisson et restauration sur place



