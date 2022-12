Julien Brunetaud 5tet La caverne Jazz, 9 décembre 2022, Marseille.

Julien Brunetaud 5tet Vendredi 9 décembre, 20h45 La caverne Jazz

15€ / Adhésion annuelle 10€

♫JAZZ♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille

Pianiste, compositeur et chanteur Julien Brunetaud mélange la tradition Blues avec le son du Jazz actuel.

Né en 1982 à Agen, il développe son jeu en suivant la chronologie du Jazz, il est élu meilleur pianiste de Blues français et européen par les trophées France Blues en 2005 et 2006 et se forme à la source dans le Mississippi, à New York et à la Nouvelle-Orléans.

Très actif sur scène et en studio, il enregistre et tourne aux quatre coins du monde avec son Trio ou aux côtés d’artistes de renom tels que Chuck Berry, BB King, Dana Gillespie…

Julien Brunetaud s’entoure des excellents Sam Favreau à la contrebasse et de Cedrick Bec à la batterie et crée son nouveau trio « JB3 ». Ils gravent ensemble son 5ème disque « Feels like home », dans lequel ils explorent un son nouveau, libre, empreint d’un groove passionné au service d’un swing généreux.

Le succès étant au rendez-vous et la formation s’enrichie désormais de cuivres et pas des moindres. Ces 2 musiciens bien connus dans le monde du jazz que sont Romain Morello au trombone et Vincent Strazzieri au saxophone transmutent le JB3 en JB5.

* Ouverture des portes 19h

* Parking intérieur (si vous arrivez tôt)

* Boisson et restauration sur place



