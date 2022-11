MoVING – Cathy Heiting La caverne Jazz, 25 novembre 2022, Marseille.

La Caverne Jazz est très heureuse d’acceuillir le 3ème projet de compositions de cette vocaliste hors norme entre jazz/groove et lyrique : « MOVING », adjectif ou participe présent en anglais qui signifie à la fois « touchant » et « en mouvement ». Ce répertoire de compositions Néo-soul/Groove est lié aux émotions et à la catharsis.

Peut-on leur laisser la place à nos émotions ? Ne peut-on les partager, les sublimer, les danser ?

Pour ce nouveau répertoire, Cathy Heiting s’est entourée d’une équipe soudée et vibrante, Renaud Matchoulian (guitare), Sylvain Terminiello (basse) et Gérard Gatto (batterie) ainsi qu’Ugo Lemarchand au saxophone; unie dans une même recherche esthétique, fans de Jill Scott, Alice Russell, La Chica mais aussi d’Anderson Paak ou de Gabriel Garzon-Montano…

Le EP de ce projet sorti en mai 2022 chez Absilone a été accueilli avec enthousiasme !

« La vie palpite ici, dans ses élans, ses convictions, ses incertitudes, iconoclaste et ardente, soutenue par une invisible pulsation, celle qui ne renonce jamais » M. Colombani/Zybeline Mai 2021

« Du groove, de la soul, de la vie, ç’est le cocktail magique que nous distille Cathy Heiting, artiste intemporelle véritable mélange de douceur et d’énergie brute, le tout soutenu par un band à couper le souffle… » Greg Lion/CCR Avril 2021

Ouverture des porrtes 19h30

parking intérieur si vous arrivez tôt !



