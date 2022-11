AFROPEAN PROJECT La caverne Jazz Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫JAZZ♫ La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Afropean project est l’objet d’une rencontre, une réunion de talents qui voit s’épanouir, sur la puissante rythmique de Willy Quiko à la basse et Jessy Rakotomanga à la batterie, les harmonies de Pascal Versini aux claviers, et le souffle aérien du trompettiste Cleveland Donald.

L’improvisation a la part belle, de même qu’un solide groove qui nous rappelle que notre écosystème musical était à l’origine fait pour danser… à saute-moutons sur les cultures d’Europe et d’Afrique.

Batterie : Jessy Rakotomanga

Bassiste : Willy Quiko

Pianiste : Pascal Versini

Trompette : Cleveland Donald

Ouverture des portes 19h30

Restauration et boisson sur place.

Parking (si vous arrivez tôt !)

