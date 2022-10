Sophie Pondjiclis Cap Jazz 6tet La caverne Jazz, 14 octobre 2022, Marseille.

30€ / 20€ adhérents

♫JAZZ♫

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille 10e Arrondissement Marseille 13010 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Une chanteuse lyrique mezzo-soprano entourée d’un sextet de jazzmen, un répertoire puisant dans les airs d’opéras et les grandes comédies musicales de Broadway, un cross-over original et une rencontre réussie entre deux mondes d’ordinaires séparés…

C’est un grand bonheur qui va nous ouvrir les oreilles en grand avec le fameux sextet Cap Jazz qui accompagne la mezzo-soprano Sophie Pondjiclis (avec un J) qu’il n’est pas nécessaire de présenter pour cet exercice périlleux de mélanger lyrique et jazz mais aussi la comédie musicale des plus grandes heures de Broadway à nos membres. Ils sont nombreux et vont devoir se serrer, nous vous les présentons ici.

Sophie Pondjiclis (Voix)

Christophe Hanotin (Piano)

Claude Vesco (Guitare)

Serge Aquilina (Batterie)

Fred Ladame (Violon)

Philippe Lerabo (Contrebasse)

Sylvain Avazeri (Trompette)

Ouverture des portes 19h30

Restauration et boisson sur place.



