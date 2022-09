Alain Caronna – MACHINATION La caverne Jazz, 7 octobre 2022, Marseille.

La caverne Jazz 20 bd Fifi Turin 13010 Marseille

Alain Caronna débute la guitare à la fin des années 60 en écoutant Eddy Cochran, Chuck Berry BB King. et Django mais c’est Jimmy Hendrix qui le marquera durablement. Il aura l’occasion de lui rendre de nombreux hommage sur scène l’introduisant même dans les écoles au lycée Thiers où il donnera des cours de musique pour les classes de terminale ! Alain Caronna s’ouvre en même temps au jazz de Miles Davis, John Coltrane, Joe Pass mais aussi et tout naturellement le Jazz Rock ou les musiques électroniques dans les années 90. Artiste de scène, résolument libre il organise des évènements qui ne durent que l’espace d’un concert et qui permettent des rencontres surprenantes favorisant l’imprévu, la création sur l’instant avec des musiciens de la région et des musiciens de renommée mondiale comme Didier Lockwood, Christian Vander ou Charles Tyler…

Guitariste polymorphe mais aussi poète, il nous propose une « machination » électrique avec ses amis Jacques Menichetti (basse) et Nicolas De Bruxelles (batterie)

Ouverture des portes membres 19h30

Réservation conseillée

Parking intérieur

Restauration et boissons sur plac



2022-10-07T20:45:00+02:00

2022-10-07T23:30:00+02:00