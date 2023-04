Spectacle « Vie (de) trancheé » La caverne du dragon, musée du chemin des dames Oulches-la-Vallée-Foulon Catégories d’évènement: Aisne

Spectacle « Vie (de) trancheé » Samedi 13 mai, 20h00 La caverne du dragon, musée du chemin des dames Entrée gratuite, sur réservation dans la limite des places disponibles, durée 1h20, arrivée 15 minutes avant le début de la représentation. « Vie (de) tranchée » est un spectacle proposé par la Cie

Eutrapelia. Alcide et Henriette, tout deux provinciaux, sont

brusquement séparés par la guerre. Lui sur le front, elle

infirmière bénévole, découvrez la folle histoire et les parcours

Eutrapelia. Alcide et Henriette, tout deux provinciaux, sont brusquement séparés par la guerre. Lui sur le front, elle infirmière bénévole, découvrez la folle histoire et les parcours tulmutueux que provoque la Première Guerre mondiale. La caverne du dragon, musée du chemin des dames Chemin des Dames RD 18 CD, Oulches-la-Vallée-Foulon, Aisne, Hauts-de-France Au cœur du Chemin des Dames, lieu hautement stratégique de la Première Guerre mondiale, venez découvrir, 15 mètres sous terre, cette ancienne carrière de pierre que les soldats de la Première Guerre mondiale ont occupée et aménagée en caserne souterraine sous les premières lignes du front. Lieu de vie et de mort attesté par la présence d'une chapelle, d'un ancien cimetière ainsi que de nombreuses traces sculptées ou inscrites au noir de fumée, la Caverne du Dragon, Musée du Chemin des Dames, évoque aujourd'hui, au moyen d'un équipement scénographique moderne, l'histoire de ce lieu prestigieux et la vie quotidienne des soldats durant la Grande Guerre.

