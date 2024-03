La caverne des korrigans CPIE Forêt de Brocéliande Concoret, lundi 8 juillet 2024.

La caverne des korrigans dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 8 – 13 juillet CPIE Forêt de Brocéliande pas de transport prévu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T09:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-13T00:00:00+02:00 – 2024-07-13T12:00:00+02:00

La caverne des korrigans

La légende raconte qu’au cœur de Brocéliande, d’étranges êtres aux oreilles pointues, ont caché un trésor au fond d’une grotte protégée par un gardien. Pour l’atteindre, des énigmes à résoudre, des épreuves à surmonter ! Oseras tu braver les défis qui t’attendent ? Rejoins nous pour cette semaine folle en émotion, remplie d’aventures et de magie.

Au programme : Grands jeux en forêt, veillées contées…

CPIE Forêt de Brocéliande 26 Place du Pâtis Vert 56430 CONCORET Concoret 56430 Morbihan Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 22 74 62 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie-broceliande.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cpie-broceliande.fr/cpie/projet/201470/Sejours-de-vacances »}]

nature autonomie

CPIE Forêt de Brocéliande