Roquemaure Roquemaure Gard, Roquemaure La cave pendant les vendanges : rencontre avec Jean-François Assemat Roquemaure Roquemaure Catégories d’évènement: Gard

Roquemaure

La cave pendant les vendanges : rencontre avec Jean-François Assemat Roquemaure, 1 septembre 2021, Roquemaure. La cave pendant les vendanges : rencontre avec Jean-François Assemat 2021-09-01 – 2021-09-30 Domaine Castel Oualou – Les Vignobles Assemat Chemin de Lirac

Roquemaure Gard Roquemaure EUR 5 5 Venez rencontrer Jean-François Assemat, viticulteur et œnologue au domaine Castel Oualou, vous découvrirez l’alchimie du vin et son évolution. Vous ferez une dégustation des bruts de cuve, assemblages en cours de fermentation et des millésimes précédents. dernière mise à jour : 2021-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Roquemaure Autres Lieu Roquemaure Adresse Domaine Castel Oualou - Les Vignobles Assemat Chemin de Lirac Ville Roquemaure lieuville 44.05076#4.77616