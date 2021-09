Saint-Jean-de-la-Ruelle Maison de la Musique et de la Danse Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle La Cave Maison de la Musique et de la Danse Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

Maison de la Musique et de la Danse, le samedi 27 novembre à 18:00

Sous la forme d’une enquête policière, « La Cave » explore les sentiments, les émotions, les douleurs d’une femme amoureuse d’un homme violent et pousse le spectateur à s’interroger sur sa propre violence. Produit par la Compagnie du Hasard _Avec : Delphine Chuillot / Emmanuel Faventines / Danièle Marty / Bruno Cadillon ou Gilbert Epron_ _Écriture et mise en scène par : Bruno Cadillon / Son et lumières par Michel Druez_ Spectacle suivi d’un débat avec le public et des partenaires associatifs. **Public averti**

Gratuit (sur réservation)

Maison de la Musique et de la Danse 29 rue Bernard Million, Saint Jean de la Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2021-11-27T18:00:00 2021-11-27T18:30:00

