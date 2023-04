7ième FESTIVAL de la BIERE d’OLIVET La Cave du Tire Bouchon Olivet Catégories d’évènement: Loiret

7ième FESTIVAL de la BIERE d’OLIVET La Cave du Tire Bouchon, 3 juin 2023, Olivet. 7ième FESTIVAL de la BIERE d’OLIVET Samedi 3 juin, 19h30 La Cave du Tire Bouchon Entrée 10€ par personne pour les +12 ans. Cette année encore, le TIRE BOUCHON et le COMPTOIR OLIVETAIN des BIERES organisent leur 7ième FESTIVAL de la BIERE le Samedi 03 Juin.

3 groupes à l’affiche : Alex LE BAIL – KILL the PRINCESS – SOUL LATITUDE pour une soirée dés 19h30.

Food Truck sur place et bar à bières sur place…

Entrée 10€ par personne pour les +12 ans.

Résa sur : www.cavedutirebouchon.fr Une facture vous sera adressé lors de votre achat, elle fera office de billet d’entrée et sera à présenter IMPERATIVEMENT à l’entrée du concert. PLACE LIMITÉE à 600 entrées, ne perdez pas de temps !!! La Cave du Tire Bouchon 521 rue Paulin Labarre 45160 Olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.cavedutirebouchon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238691406 »}] [{« link »: « http://www.cavedutirebouchon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

