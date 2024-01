Quatuor Variation, à la cave du jazz le 22 mars la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, samedi 22 mars 2025.

Quatuor Variation, à la cave du jazz le 22 mars le monde à la cave du jazz Samedi 22 mars 2025, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs 15€ visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ réduit, 10€ adhérents et Lorreziens, de 18 ans entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-03-22T21:00:00+01:00 – 2025-03-22T23:59:00+01:00

Fin : 2025-03-22T21:00:00+01:00 – 2025-03-22T23:59:00+01:00

Nous les avions découvert au festival au Bon Coin et souhaitions vous faire partager nos émotions, le quatuor est devenu quintet mais le nom reste.

un moment unique et intimiste qui élève les âmes et les cœurs

Entre tradition et modernité, une voix envoûtante chante et nous conte vie et périple amoureux des peuples, tantôt romani, tantôt arabes, arméniens, ukrainiens, chypriotes et gitans, dans une quête poétique et mystique.

Accompagné par une instrumentation acoustique aux sonorités Jazz, le tout forme un brassage inédit sans genre musical précis qui s’affranchit des barrières entre les musiques…

Créé en 2014, le Quatuor Variations propose une Musique universelle, génératrice d’émotions

Nadège : chant

Camille : petit piano

Julien BLANCHARD : contrebasse, chant

Mathias SIMSON : batterie et percussions

David ROUSSELET : saxophone

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

la cave du jazz concert