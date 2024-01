Back in Town à la cave du jazz le 14 décembre la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 14 décembre 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Back in Town à la cave du jazz le 14 décembre Samedi 14 décembre 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

C’est une première, nous aménagerons un espace au centre pour que les danseurs et danseuses puissent s’exprimer en toute simplicité.

Composé d’excellents musiciens très actifs sur la scène jazz actuelle française, le groupe Back in Town se compose de bons amis qui jouent ensemble dans différents contextes depuis de nombreuses années.

Amoureux et passionnés de jazz ils ont également tous eu l’occasion de séjourner aux États-Unis pour s’imprégner de l’énergie incroyable qui perdure autour de cette musique que ce soit à New York ou dans la ville de la Nouvelle-Orléans !

Back in town c’est donc aussi le retour aux racines du jazz et d’un répertoire composé du bon vieux jazz traditionnel de la Nouvelle-Orléans, du swing, le tout saupoudré de quelques petites épices caribéennes.

En bref tout ce qui se fait de plus festif et chaleureux en matière de jazz !

Noé CODJIA – trompette

Adrien ROCH : saxophone

Nicolas LAROZA : trombone

Adrien TARRAGA : guitare

Pablo BURCHARD : contrebasse

David PAYCHA : batterie

