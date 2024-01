Elvita DELGADO à la cave du jazz le 16 novembre 2024 21h la cave du jazz / Salle Sainte Anne Lorrez-le-Bocage-Préaux, 16 novembre 2024, Lorrez-le-Bocage-Préaux.

Elvita DELGADO à la cave du jazz le 16 novembre 2024 21h Samedi 16 novembre 2024, 21h00 la cave du jazz / Salle Sainte Anne Tarifs : 15€ : visiteurs, famille lorrezienne (2 adultes +enfant), 12€ : réduit, 10€ : adhérents et Lorreziens, – de 18 ans : entrée libre.

Elvita Delgado offre en concert un large répertoire « Latin Word Jazz » allant de la musique traditionnelle vénézuélienne au Boléro, chansons de grands auteurs sud américains.

Et pour cette première à la Cave du Jazz, elle rendra hommage à la grande chanteuse mexicaine Chavela Vargas. .

La pétillante Elvita Delgado est une chanteuse vénézuélienne. Née à Barquisimeto dans la province de Lara qui a donné tant de musiciens au pays, de surcroît dans un entourage familial très musical,

Elvita a reçu dans ses gènes la musique traditionnelle de son pays, le Venezuela, musicalement, un des plus riches pays d’Amérique latine.

De fait, elle ne fait pas que chanter la musique de son pays par tradition culturelle et familiale, elle joue aussi du Cuatro (petite guitare à quatre cordes), des percussions et elle est aussi auteur- compositeur.

Le « groove » disent les musiciens, c’est cet état second, indéfinissable qui signifie un moment magique de la musique, état de grâce où le musicien, la chanteuse, emmène l’auditeur dans la stratosphère et le fait vibrer.

C’est aussi une infatigable porte-parole de la culture et de la musique du Venezuela et de l’Amérique Latine et animatrice depuis 8 ans de la Ta’Guara Bohemia une soirée culturelle et artistique ou elle partage sa passion avec des artistes sud-américains ou d’ailleurs.

Elvita DELGADO : chant, cuatro, percussions

Franklin LOZADA: Piano

Juan SEBASTIAN JIMENEZ: Basse

la cave du jazz / Salle Sainte Anne rue Sainte Anne 77710 Lorrez le Bocage Lorrez-le-Bocage-Préaux 77710 Lorrez-le-Bocage Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 79 14 47 11 »}, {« type »: « link », « value »: « http://resasjazzy77.free.fr/index.htm »}]

